“الدبيبة” يشرف على توقيع اتفاقية “هاتف ليبيا” مع “انفنيرا” الأمريكية

أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم على توقيع اتفاقية رائدة لتطوير الشبكة الوطنية للتراسل بين شركة هاتف ليبيا للشركة الليبية القابضة للاتصالات مع شركة “انفنيرا” الأمريكية.

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت إلى مناطق لم تصل إليها الشبكة من قبل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن بحيث يمكن الاعتماد على الشبكة لأداء جميع الاعمال بكفاءة عالية.

‎ووقّع الاتفاقية المهندس محمد بالراس علي رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، وديفيد هيرد المدير التنفيذي لشركة “انفنيرا” الأمريكية.

‎جاءت هذه الخطوة بحضور المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد وكيل وزير الخزانة الأمريكي ايريك ماير.

واعتبر رئيس الحكومة أن توقيع الاتفاقية اليوم خطوة قوية في الدفع بالعلاقات الاقتصادية الليبية الأمريكية، كما أنها تعزز الثقة في المضي على الطريق الصحيح نحو تكامل مؤسسات الدولة لإتاحة خدمات رقمية للجميع، يحظى من خلالها المواطنين بفرص متساوية.

‎وأثنى من جانبه المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند على توقيع هذه الاتفاقية.

وقال: الولايات المتحدة ستظل داعمًا رئيسًا لليبيا في كل المجالات، وتسعى إلى أن تكون شريكًا اقتصاديًا قويًا، ونرى أن ليبيا تتجهز لاستقبال الأعمال بما في ذلك الأمريكية منها؛ بسبب الاستقرار السياسي المتزايد والعملية السياسية، نقف إلى جانب الشعب الليبي الساعي إلى الديمقراطية والرخاء ومستقبل مستقر.

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