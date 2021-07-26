السفير الأمريكي: تحسين الاستقرار يؤدي إلى خلق وظائف ومنافع اقتصادية للشعب الليبي

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنّ تحسين الاستقرار والتقدم السياسي المستمر يمكن أن يؤدّي إلى خلق وظائف ومنافع اقتصادية للشعب الليبي.

وقال نورلاند في تصريحات أوردها الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سعدت بحضور حفل توقيع العقد الجديد بين الشركة الأمريكية «إنفينيرا» (Infinera) وشركة «هاتف ليبيا»”.

وأضاف “هذا العقد الجديد، من أجل إنجاز مشروع لتحديث شبكة الألياف البصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية في ليبيا”.

وتابع “هذا مثال يبيّن كيف أنّ تحسين الاستقرار والتقدم السياسي المستمر يمكن أن يؤدّي إلى خلق وظائف ومنافع اقتصادية للشعب الليبي”.