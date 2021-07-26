«صلاح إبراهيم»: زيارة «الدبيبة» إلى سبها خّيبت آمال السكان

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية سبها صلاح إبراهيم، إن زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خيّبت آمال السكان الذين كانوا ينتظرون فرصة الحديث معه وإطلاعه على جزء من معاناتهم، واقتصرت زيارة رئيس الحكومة على المرور على مبنى قاعة الشعب الواقع في الطريق بين المطار وجامعة سبها، حيث أجرى اجتماعا مع شخصيات ونخب اعتبارية وزار حي عبد الكافي ثمّ غادر.

أضاف “إبراهيم” في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن السكان توقعوا أن تشمل الزيارة الطرق والأحياء كما حدث أثناء تجواله في العاصمة، وأن يعطي البلدية وما حولها فرصة أكبر ولكن الحراسة المشددة وضيق الوقت عوامل خيّبت آمال السكان.