نورلاند يبحث مع الدبيبة ملف الميزانية والمسار إلى الانتخابات

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه بحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ملف مشروع الميزانية العامة، وأيضا المسار إلى الانتخابات.

وكتب نورلاند: «التقيت اليوم (الإثنين) رئيس الوزراء الدبيبة، لمناقشة علاقتنا الثنائية، والدعم الأميركي لاستيفاء عمل حكومة الوحدة، والميزانية، والمسار إلى انتخابات ديسمبر التي يعتمد عليها الشعب الليبي»، حسب تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وشهد الطرفان، صباح اليوم، توقيع شركة هاتف ليبيا عقدا مع الشركة الأميركية «إنفنيرا»، لتحديث شبكة الألياف البصرية للاتصالات في ليبيا.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد من غرفة التجارة الأميركية إلى العاصمة طرابلس، للقاء ممثلين عن شركات ليبية، حيث قال نورلاند، إن اللقاء فرصة لفهم كيف يمكن للشركات الأميركية أن تتعاون مع نظيراتها الليبية، وخلق فرص اقتصادية إضافية لليبيين، متابعا: «الشركات الأميركية الممثلة اليوم توظف آلاف الليبيين في العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبناء والخدمات المالية».

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