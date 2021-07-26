كوبيش يؤكد ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على قانون الانتخابات

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة على قانون الانتخابات، واستمرار عملية التواصل بينهما في جميع القضايا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين جمع المبعوث الأممي إلى ليبيا ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وأشار كوبيش إلى ضرورة تطبيق المادة (23) من الاتفاق السياسي والمضمنة في الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن مجلس الدولة قام بإصدار قرار تشكيل اللجنة المكلفة من طرفه للتواصل مع مجلس النواب بحسب المادة (23) من الاتفاق السياسي؛ وذلك من أجل اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة.

وأعرب المشري عن استعدادَ اللجنة المشكلة من مجلس الدولة العمل مع أي لجنة يتم تشكيلها من مجلس النواب بالخصوص، مفضلا أن تكون هذه الاجتماعات داخل ليبيا وليس خارجها؛ وذلك من أجل الوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخابات.

وناقش الطرفان خلال باستفاضة عددًا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، على رأسها المسار الدستوري، والتجهيز للانتخابات القادمة.

وأكد الطرفان خلال حديثهما على أن مهام المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية للدعم في ليبيا هي مهام فنية فقط، وأن إصدار مقترحات القوانين من مهام اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الدولة والنواب.