«كوبيتش» لـ«المشري»: يجب التوافق بين مجلسي «الدولة والنواب» على قانون الانتخابات

تلقّى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “يان كوبيتش”.

وبحسب بيان “المشري”، ناقش الطرفان خلال الاتصال باستفاضة عددًا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، على رأسها المسار الدستوري، والتجهيز للانتخابات القادمة.

وأكد “المشري” – بحسب البيان – للمبعوث الأممي ضرورة تطبيق المادة (23) من الاتفاق السياسي والمضمنة في الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن المجلس قام بإصدار قرار تشكيل اللجنة المكلفة من طرفه للتواصل مع مجلس النواب بحسب المادة (23) من الاتفاق السياسي؛ وذلك من أجل اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة، وفق قوله.

ومن جهته أكد المبعوث الأممي على ضرورة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب على قانون الانتخابات، واستمرار عملية التواصل بينهما في جميع القضايا.

وأبدى “المشري” استعدادَ اللجنة المشكلة من مجلس الدولة مع أي لجنة يتم تشكيلها من مجلس النواب بالخصوص، مفضلا أن تكون هذه الاجتماعات داخل ليبيا وليس خارجها؛ وذلك من أجل الوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخابات، على حد تعبيره.

كما أكد الطرفان خلال حديثهما على أن مهام المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية للدعم في ليبيا هي مهام فنية فقط، وأن إصدار مقترحات القوانين من مهام اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الدولة والنواب.