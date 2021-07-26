القطراني يبحث مع عميد بلدية بنغازي تحصيل الإيرادات المحلية وملف النظافة

ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة حسين القطراني أمس الأحد بعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري .

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الإجراءات المتبعة من قبل البلدية لوضع لائحة تحصيل الإيرادات المحلية موضع التنفيذ، من حيث جباية الرسوم والضرائب ذات الطبيعة المحلية، لتكون أحد روافد تمويل الميزانية السنوية للبلدية، وذلك عن طريق النماذج المعدة من قبل وزارة المالية.

كما أكد الاجتماع على اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بفتح حساب خاص لهذه الإيرادات والتأكيد على التصرف فيها طبقًا لما تنص عليه اللوائح المحددة لذلك.

وتطرق المجتمعون إلى ملف النظافة العامة بالمدينة والنظر إلى دور البلدية في رفع التساقط اليومي من النفايات، وفق الخطط المعدة لذلك، عبر نقاط التجميع المؤقتة ومقالب النفايات الدائمة، بما يضمن حماية المواطنين وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على المظهر العام للمدينة من حيث نظافة الساحات والميادين والطرق السريعة ونظافة الأحياء والمناطق السكنية.

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