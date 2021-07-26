مُباحثات ليبية أمريكية في طرابلس

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أجرى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبية، اليوم الإثنين في طرابلس، لقاءً مع السفير الأمريكي المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ومساعد وكيل وزير الخزانة الأمريكي، إيريك ماير.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية لتطوير الشبكة الوطنية للتراسل بين شركة هاتف ليبيا للشركة الليبية القابضة للاتصالات مع شركة انفنيرا الأمريكية.

وقال نورلاند، إنه ناقش مع الدبيبة العلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الأمريكي لاستيفاء عمل حكومة الوحدة، كما ناقشا الميزانية والمسار الانتخابي في ديسمبر.

وأضاف نورلاند، “نشجع جميع القادة الليبيين على العمل معًا وتقديم التسويات اللازمة نيابة عن الشعب الليبي من أجل تلبية تطلعات الليبيين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر”.