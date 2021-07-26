السفير الأمريكي: سنظل داعما رئيسيا لليبيا في كل المجالات

أكد المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الولايات المتحدة ستظل داعما رئيسيا لليبيا في كل المجالات وتسعى لأن تكون شريك اقتصادي قوي.

تصريحات نورلاند جاءت خلال توقيع شركة هاتف ليبيا لإتفاقية تطوير الشبكة الوطنية للتراسل مع شركة انفنيرا الامريكية بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه بهدف تقديم خدمات الهاتف المحمول والانترنت لمناطق لم تصلها الشبكة من قبل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن بحيث يمكن الاعتماد على الشبكة لأداء جميع الاعمال بكفاءة عالية..

وأثنى نورلاند على توقيع هذه الاتفاقية مبينا أن الولايات المتحدة ستظل داعما رئيسيا لليبيا في كل المجالات وتسعى لأن تكون شريك اقتصادي قوي، مضيفا نرى بأن ليبيا تتجهز لاستقبال الأعمال بما في ذلك الأمريكية منها بسبب الاستقرار السياسي المتزايد والعملية السياسية، وتابع: نقف إلى جانب الشعب الليبي الساعي إلى ‎الديمقراطية والرخاء ومستقبل مستقر.

‎وأعتبر رئيس الحكومة أن توقيع الاتفاقية يعتبر خطوة قوية في الدفع بالعلاقات الاقتصادية الليبية الأمريكية، كما أنها وتعزز الثقة فى أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو تكامل مؤسسات الدولة لإتاحة خدمات رقمية للجميع، يحظى من خلالها المواطنين بفرص متساوية.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا محمد بالراس على والمدير التنفيذي لشركة انفنيرا الأمريكية ديفيد هيرد ‎بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد وكيل وزير الخزانة الأمريكي ايريك ماير، ومن الجانب الليبي وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة السيد عادل جمعة، وللإتصال والشؤون السياسية السيد وليد اللافي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، والمبعوث الخاص للحكومة إلى الولايات المتحدة محمد الضراط.