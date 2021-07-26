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الدبيبة يُطالب الحويج بوضع خطة لتوريد القمح والأرز

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، أنه “ورغم ما حققه صندوق موازنة الأسعار من توفير السلع التموينية لمحدودي الدخل؛ إلّا أنه أصبح مصدرًا لتهريب البضائع المدعومة إلى دول الجوار”.

وقد اقترح “الدبيبة”، خلال الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء المنعقد بمدينة سبها، “أن يكون دعم العائلات محدودة الدخل عبر كوبونات، إضافةً لدعم القمح والأرز، عبر خطةٍ تضمن وضع برنامجٍ وتصورٍ خاصٍ أو تقنينه بصورةٍ صحيحةٍ”.

وطالب وزير الاقتصاد والتجارة بوضع تصورٍ يضمن وصول سلعتيْ القمح والأرز للمواطن، بالإضافة إلى وضع تصورٍ لإنشاء ديوان الحبوب.

من جهته، أكدَ “الحويج” على الدور المهم الذي يقوم به صندوق موازنة الأسعار في المنطقتيْن الشرقية والجنوبية في ضمان توفير السلع التموينية للمواطنين، داعيًا للاستمرار في دعم الأرز والدقيق؛ لضمان توفير رغيف الخبز للمواطنين.

 

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذه شئون داخلية تعرض عالأدارة المكافة ـ والتوريد ليس فالصالح العام إذا لم تكون هناك خطة للأستهلاك الوطني مقارنة بالأنتاج الوطني ـ مما يستدعي أهمية الأستيراد لليبيا من عدمه .ضروري تكون هناك أدارةاستقصاء تقوم بحصر التعداد السكاني وعدد المخابز وعدد المطاعم وحساب متوسط كمية الستهلاك الشهري . وعليهريتم دراسة التوزيع أو تغطية المناطق والبلديات بالشكل المناسب اللائق دون إسراف أو تبذير .

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