الدبيبة يُطالب الحويج بوضع خطة لتوريد القمح والأرز

أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، أنه “ورغم ما حققه صندوق موازنة الأسعار من توفير السلع التموينية لمحدودي الدخل؛ إلّا أنه أصبح مصدرًا لتهريب البضائع المدعومة إلى دول الجوار”.

وقد اقترح “الدبيبة”، خلال الاجتماع الخامس لمجلس الوزراء المنعقد بمدينة سبها، “أن يكون دعم العائلات محدودة الدخل عبر كوبونات، إضافةً لدعم القمح والأرز، عبر خطةٍ تضمن وضع برنامجٍ وتصورٍ خاصٍ أو تقنينه بصورةٍ صحيحةٍ”.

وطالب وزير الاقتصاد والتجارة بوضع تصورٍ يضمن وصول سلعتيْ القمح والأرز للمواطن، بالإضافة إلى وضع تصورٍ لإنشاء ديوان الحبوب.

من جهته، أكدَ “الحويج” على الدور المهم الذي يقوم به صندوق موازنة الأسعار في المنطقتيْن الشرقية والجنوبية في ضمان توفير السلع التموينية للمواطنين، داعيًا للاستمرار في دعم الأرز والدقيق؛ لضمان توفير رغيف الخبز للمواطنين.

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