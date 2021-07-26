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بلدية سبها: زيارة الدبيبة مخيبة للآمال ولما يلتقي المواطنين

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية سبها صلاح إبراهيم زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة خيّبت آمال السكان الذين كانوا ينتظرون فرصة الحديث معه واطلاعه على جزء من معاناتهم.

وأضاف مدير مكتب الإعلام في تصريحات صحفية، “اقتصرت زيارة رئيس الحكومة على المرور على مبنى قاعة الشعب الواقع في الطريق بين المطار وجامعة سبها، حيث أجرى اجتماعا مع شخصيات ونخب اعتبارية وزار حي عبد الكافي ثمّ غادر”

وتابع “السكان توقعوا أن تشمل الزيارة الطرق والأحياء كما حدث أثناء تجواله في العاصمة، وأن يعطي البلدية وما حولها فرصة أكبر ولكن الحراسة المشددة وضيق الوقت عوامل خيّبت آمال السكان”

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • مش زيارته فقط مخيبه للآمال تعيين أردوغان أستيفاني له علي رأس حكومه ليبيه كان هو الآخر مخيب الآمال كتعيين ليون للسراج مخيب الآمال

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