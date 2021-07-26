بلدية سبها: زيارة الدبيبة مخيبة للآمال ولما يلتقي المواطنين

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية سبها صلاح إبراهيم زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة خيّبت آمال السكان الذين كانوا ينتظرون فرصة الحديث معه واطلاعه على جزء من معاناتهم.

وأضاف مدير مكتب الإعلام في تصريحات صحفية، “اقتصرت زيارة رئيس الحكومة على المرور على مبنى قاعة الشعب الواقع في الطريق بين المطار وجامعة سبها، حيث أجرى اجتماعا مع شخصيات ونخب اعتبارية وزار حي عبد الكافي ثمّ غادر”

وتابع “السكان توقعوا أن تشمل الزيارة الطرق والأحياء كما حدث أثناء تجواله في العاصمة، وأن يعطي البلدية وما حولها فرصة أكبر ولكن الحراسة المشددة وضيق الوقت عوامل خيّبت آمال السكان”

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