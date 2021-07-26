الرئيس التونسي يكلف خبيرا في مكافحة الإرهاب لتولي وزارة الداخلية

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي خالد اليحياوي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد قراراته بتجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي أمس الأحد بحسب وكالة رويترز.

وتسلم خالد اليحياوي منصب مستشار أول، مدير العام لوحدة الأمن الرئاسي منذ 1 نوفمبر 2019 ، كما شغل اليحياوي عدة مناصب في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية منذ انضمامه عام 1998، ومن بين هذه المناصب، مدير إدارة المرافقات والقوات الخاصة.

و تلقى خالد اليحياوي تكوينا عسكريا بالأكاديمية العسكرية من سنة 1993 إلى سنة 1997 ثم درس في الأكاديمية العسكرية بفندق جديد عام 1997، والمدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو عام 1998.

وتولى “اليحياوي” سنة 1998 مهامه بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ثم عمل في الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب “BAT” بين 2007 و2011، وقد تدرج اليحياوي في المهام وآخرها مدير إدارة المرافقات والقوات الخاصة “GIP” إلى حدود يوم 31 أكتوبر 2019″.