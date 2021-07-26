الولايات المتحدة: نشجع القادة الليبيين على تقديم التسويات اللازمة نيابة عن الشعب

أكد المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند تشجيع جميع القادة الليبيين على العمل معا وتقديم التسويات اللازمة نيابة عن الشعب الليبي من أجل تلبية تطلعات الليبيين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر.

وأضاف نورلاند خلال مؤتمر صحفي من العاصمة طرابلس بخصوص غياب القاعدة القانونية لانتخابات ديسمبر: “الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك” بحسب تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة “تويتر”.

وشارك نورلاند في مراسم توقيع شركة هاتف ليبيا لإتفاقية تطوير الشبكة الوطنية للتراسل مع شركة انفنيرا الامريكية بهدف تقديم خدمات الهاتف المحمول والانترنت لمناطق لم تصلها الشبكة من قبل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن بحيث يمكن الاعتماد على الشبكة لأداء جميع الاعمال بكفاءة عالية..

وأثنى نورلاند على توقيع هذه الاتفاقية مبينا أن الولايات المتحدة ستظل داعما رئيسيا لليبيا في كل المجالات وتسعى لأن تكون شريك اقتصادي قوي، مضيفا نرى بأن ليبيا تتجهز لاستقبال الأعمال بما في ذلك الأمريكية منها بسبب الاستقرار السياسي المتزايد والعملية السياسية، وتابع: نقف إلى جانب الشعب الليبي الساعي إلى ‎الديمقراطية والرخاء ومستقبل مستقر.