السوق الموازية: الدينار في مستوى ما قبل العيد أمام العملات الدولية

بدأت السوق الموازية تعاملات ما بعد عيد الأضحى، أمس الأحد، على استقرار العملة الليبية أمام العملات الدولية الرئيسية، دون تغيير عن أسعار أمس أو ما قبل العيد، باستثناء العملة الأميركية التي انخفضت اليوم بشكل هامشي.

ففي تعاملات بداية الأسبوع أمس سجل الدولار الأميركي 5.07 دينار، دون تغيير عن ختام تعاملات الأحد 18 يوليو، بينما انخفض اليوم الإثنين 5.06 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في حين لم تشهد العملتان البريطانية والأوروبية اليوم أي تغيير سواء مقارنة بأسعارها أمس، أو بأسعار ماقبل إجازة العيد.

فقد استقر سعر صرف اليورو عند 5.87 دينار، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.95 دينار، وكذلك الليرة التركية عند 0.59 دينار، والدينار التونسي 1.81 دينار.

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