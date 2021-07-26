مكافحة الأمراض: أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا في طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية والتي بلغت 968 حالة جديدة و 213 حالة مخالطة من إجمالي 3512 حالة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى في بنغازي تسجيل 20 حالة جديدة وفي مصراته سجلت 62 حالة جديدة و 388 حالة مخالطة وفي جنزور سجلت 27 حالة جديدة وفي الزاوية الغرب سجلت 113 حالة جديدة وفي زليتن سجلت 132 حالة جديدة و56 حالة مخالطة وفي السبيعة سجلت 7 حالات جديدة و4 حالات مخالطة وفي سبها سجلت 19 حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي الشاطئ سجلت 31 حالة جديدة وفي الزنتان سجلت 45 حالة مخالطة وفي الزاوية المركز سجلت 121 حالة جديدة وفي بني وليد سجلت 81 حالة جديدة وفي صبراته سجلت 57 حالة جديدة وفي الجفرة سجلت 8 حالات جديدة و25 حالة مخالطة وفي العامرية سجلت حالة جديدة وفي ترهونة سجلت 37 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي ككلة سجلت حالتين جديدتين وفي العجيلات سجلت 51 حالة جديدة وفي زواره سجلت 55 حالة جديدة وفي سرت سجلت 16 حالة جديدة و25 حالة مخالطة وفي الشويرف سجلت 8 حالات جديدة وفي القلعة سجلت 8 حالات جديدة و 4 حالات مخالطة وفي الخمس سجلت 90 حالة جديدة وفي درج سجلت 6 حالات جديدة وفي غريان سجلت 224 حالة جديدة خلال يومين وفي الماية سجلت 84 حالة جديدة وفي الرياينة سجلت 8 حالات جديدة وفي السواني بن ادم سجلت 30 حالة جديدة وفي سوق الخميس امسيحل سجلت 11 حالة جديدة وفي صرمان سجلت 188 حالة جديدة وفي الحرابة سجلت 27 حالة جديدة وفي الاصابعة و 37 حالة جديدة وفي قصر الأخيار سجلت حالتين جديدتين وفي القره بوللي سجلت 106 حالة جديدة وفي غدامس سجلت 8 حالات جديدة و16 حالة مخالطة وفي كاباو سجلت حالتين جديدتين وفي تراغن سجلت 18 حالة جديدة وفي الجميل سجلت 35 حالة جديدة وفي قصر بن غشير سجلت 26 حالة جديدة وفي الكفرة سجلت 4 حالت جديدة