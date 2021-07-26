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مواصلة أخذ المسحات للمواطنين في بلدية قصر بن غشير

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يواصل مركز الفلترة ببلدية قصر بن غشير أخذ مسحات المواطنين من سكان البلدية والمناطق المجاورة ومتابعة الحالات الـمصابة بعد تزايد الحالات الوبائية فيها.

وطالب مدير المركز وزارة الصحة بتزويد المركز بالأجهزة والمعدات الطبية بسبب النقص الحاصل في البلدية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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