مواصلة أخذ المسحات للمواطنين في بلدية قصر بن غشير

يواصل مركز الفلترة ببلدية قصر بن غشير أخذ مسحات المواطنين من سكان البلدية والمناطق المجاورة ومتابعة الحالات الـمصابة بعد تزايد الحالات الوبائية فيها.

وطالب مدير المركز وزارة الصحة بتزويد المركز بالأجهزة والمعدات الطبية بسبب النقص الحاصل في البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا