أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الاعتداء على أحد الآبار العاملة بالحقل الجنوبي رقم (079) بالخط (C3) اليوم.

وأضاف الجهاز، في بيان اليوم، الاعتداء تم من خلال فك محول القدرة الكهربائية للبئر وسرقة مادة النحاس به.

فيما دان الجهاز عملية الاعتداء، قائلة «ما زالت الأيدي السوداء تعبث بالمصدر الوحيد للحياة».

– النهر الصناعي: تسرب المياه في خط تازربو – بنغازي

والسبت، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، وقوع تسريب في الخط الناقل للمياه (تازربو – بنغازي) قطر 4 أمتار بالمحطة (170 + 211 AV) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجل، الأمر الذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وأشارت إدارة الجهاز في بيان إلى «العمل على تجفيف منطقة العمل، للكشف على المسار لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق العلاج والصيانة الواجب اتخاذها»، مؤكدة أن «فريق العمل قادر على إصلاح الإخفاق رغم قلة الإمكانيات والموارد والمواد المطلوية للإصلاح».

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