“القطراني” يبحث مع عميد بلدية بنغازي تحصيل الإيرادات المحلية

التقى النائب الأول لرئيس الحكومة “حسين القطراني” مع عميد بلدية بنغازي “صقر بوجواري” لبحث الإجراءات المتبعة من قبل البلدية لوضع لائحة تحصيل الايرادات المحلية موضع التنفيذ .

وناقش المسؤولان إمكانية جباية الرسوم والضرائب ذات الطبيعة المحلية “لتكون أحد روافد تمويل الميزانية السنوية للبلدية وذلك عن طريق النماذج المعدة من قبل وزارة المالية بالحكومة”.

وأكد القطراني وأبوجواري خلال الاجتماع على اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بفتح حساب مصرفي خاص لهذه الايرادات يمكن التصرف بها حسب نصوص القانون.

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