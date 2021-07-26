صدور ميثاق للتعايش السلمي في فزان

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أقيم، اليوم الإثنين في طرابلس، برعاية المجلس الرئاسي، ملتقى فزان للتعايش السلمي والوئام الاجتماعي، وذلك تحت شعار “فزان من أجل ليبيا واحدة موحدة”.

وذكرت، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إنه جرى التوقيع في ختام الملتقى على “ميثاق فزان للتعايش السلمي” من قبل كل المكونات الاجتماعية في الجنوب، وبرعاية مباشرة من المجلس الرئاسي .

وحضر جلسة الافتتاح، نائبا المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، إضافة إلى عمداء بلديات ورؤساء المجالس الاجتماعية بالجنوب، وممثلي مختلف المكونات الاجتماعية بمنطقة فزان.

كما حضره عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن الجنوب، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا.

بدوره أكد الكوني، أن هذا الحدث يعد نقلة كبيرة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في كل ربوع الوطن، لافتًا إلى بارقة أمل ستؤسس للتعايش السلمي بين كل أبناء الجنوب.

وأعرب الكوني، عن أمانيه بأن تكون هذه المبادرة، دافعاً لمبادرات وطنية أخرى في كل أنحاء البلاد.

وأضاف الكوني، أن نجاح الملتقى بتوقيع وثيقة فزان للتعايش السلمي، هو خطوة في طريق الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد.

كما أكد اللافي، أن هذا اليوم يمثل تاريخا جديدا يمهد لمرحلة جديدة بمنطقة فزان، وتعزز المبادئ الأساسية للتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد في الجنوب وتحقيق السلام والتقدم والتنمية والازدهار.

وأضاف اللافي، أن ما ورد في ميثاق فزان للتعايش السلمي، من ثوابت راسخة جاءت لتضع الإطار المحكم للحد من مظاهر العنف والتعدي على الحقوق العامة والخاصة، مشيداً بشجاعة ووطنية كل من أكد التزامه بتنفيذ ما جاء فيه من بنود.