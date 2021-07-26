مؤسسة النفط: فوران الغاز في بئر تابع لشركة الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فوران الغاز في بئر ( د 34 أ) بحقل ( 103 – د ) التابع لشركة الزويتينة للنفط.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن رئيسها مصطفى صنع الله عقد اليوم الاثنين اجتماع طارئ بمقر شركة الزويتينة للنفط، بحضور انور عقيل مدير ادارة الانتاج، وعبدالحميد المجدوب رئيس لجنة ادارة الشركة المكلف، وصلاح العيلة عضو لجنة الإدارة، وعدد من المدراء والمختصين، وبمداخلة هاتفية مع مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز.

وجرى خلال الاجتماع بحث الحادثة التي وقعت أمس الأحد من فوران الغاز لبئر التصريف ( د 34 أ) بحقل ( 103 – د )، وجرى مناقشة الجهود المبذولة من شركة الزويتينة ودور باقي الشركات المشغلة للمؤسسة الوطنية للنفط في التآلف والتكاتف وتبادل الخبرات بينها في سبيل السيطرة على هذا الفوران خلال الساعات القادمة.

وبينت المؤسسة أن الأعمال تسير حاليا حسب المخطط للمحافظة أولاً على سلامة المستخدمين والمعدات، والعمل على خنق البئر وبالتالي السيطرة عليه وانهاء الفوران.

يذكر أنه تم الانتهاء من صيانة البئر ( د 34 أ) بحقل ( 103 – د ) مؤخراً بهدف تحويله من بئر تصريف إلى بئر حقن، للمساهمة في زيادة القدرة الانتاجية للحقل والمحافظة على ضغط المكمن.