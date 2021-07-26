سرقة قرابة 4000 متر أسلاك كهرباء بالمنطقة الغربية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي ومنخفض مسافة 3900 متر بعين زارة والنجيلة وزليتن وقصر بن غشير بالمنطقة الغربية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام خارجين عن القانون اليوم الاثنين بالإعتداء على خط الترهوني وسرقة أسلاك كهربائية ضغط منخفص مسافة 2200 متر بدائرة توزيع عين زارة ، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 800 متر على خط ابوشحمة فرعية السطيل بدائرة توزيع النجيلة، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض على خط سويسي مسافة 600 متر بدائرة توزيع غرب زليتن وأيضا الاعتداء على خط بن غشير فرعية الجمرك وسرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 300 متر بدائرة توزيع قصر بن غشير مما تسبب ذلك في فصل التغذية وانقطاع التيار الكهربائي على بعض منازل المواطنين.

ودعت الشركة كافة الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين من أجل إختفاء هذه الظاهرة التي أرهقت الشركة .