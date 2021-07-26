مكونات فزان توقع ميثاق التعايش السلمي برعاية المجلس الرئاسي

وقعت المكونات الاجتماعية في الجنوب ميثاق فزان للتعايش السلمي خلال ملتقى بالخصوص افتتحه المجلس الرئاسي بطرابلس، تحت شعار “فزان من أجل ليبيا واحدة موحدة”.

وقال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن هذا الحدث يعد نقلة كبيرة نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وإن نجاح الملتقى بتوقيع وثيقة فزان للتعايش السلمي، هو خطوة في طريق الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد.

وبدوره أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أن ما ورد في ميثاق فزان للتعايش السلمي، من ثوابث راسخة جاءت لتضع الإطار المحكم للحد من مظاهر العنف والتعدي على الحقوق العامة والخاصة.

واعتبر عضو المجلس الرئاسي، أن نجاح الملتقى في حماية الجنوب، سيكون حافزاً لكافة أبناء الوطن لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة على كامل التراب الليبي، والتي أخد المجلس الرئاسي على عاتقه تنفيذها.

وحضر ملتقى فزان للتعايش السلمي عدد من السفراء ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا، إضافة إلى عمداء بلديات ورؤساء المجالس الاجتماعية بالجنوب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة عن الجنوب.