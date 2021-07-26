ليبيا الان

الكوني: ما يحدث في تونس يمثل أهمية بالنسبة لليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني  أن ما يحدث في تونس يمثل أهمية بالنسبة لليبيا داعيا للاحتكام للغة العقل.

وبحسب تغريدة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة بموقع “تويتر” قال الكوني إن المجلس يراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس، داعياً جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار لحل أي خلافات، مؤكداً أن مايحدث في الشقيقة تونس يمثل أهمية بالنسبة لليبيا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قرارات تقضي بتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

” style=”height: 815px;”>

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك