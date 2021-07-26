الكوني: ما يحدث في تونس يمثل أهمية بالنسبة لليبيا

أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن ما يحدث في تونس يمثل أهمية بالنسبة لليبيا داعيا للاحتكام للغة العقل.

وبحسب تغريدة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة بموقع “تويتر” قال الكوني إن المجلس يراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس، داعياً جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار لحل أي خلافات، مؤكداً أن مايحدث في الشقيقة تونس يمثل أهمية بالنسبة لليبيا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قرارات تقضي بتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

” style=”height: 815px;”>