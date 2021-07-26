بلديات طرابلس في اجتماع عاجل لمواجهة الوباء

شهدت مدينة طرابلس -الاثنين- اجتماعاً طارئاً موسعاً انعقد بشكل عاجل في مقر بلدية أبوسليم لبحث آخر تطورات الوضع الوبائي لتفشي فيروس كورونا .

ضم الاجتماع عمداء بعض بلديات العاصمة “أبوسليم – حي الأندلس – طرابلس المركز – سوق الجمعة – تاجوراء”، كما حضره مديرو مراكز العزل وبعض فرق الاستجابه ومراكز الفلترة ،لاستعراض أبرز تطورات الوضع الوبائي بعد ازدياد الحالات المؤكد اصابتها وارتفاع الحالات التي تتطلب الدخول لمراكز العزل.

وناقش المجتمعون، المشاكل التشغيلية والقدرات الاستيعابية في ظل تطور الوضع الوبائي علي مستوى طرابلس. . وأكد المختصون بمراكز العزل علي الزيادة بحالات الدخول.

ورشح عن الاجتماع الطارىء نقاط للتنفيذ العاجل من أهمها، ضرورة تنسيق الجهود وإعداد خطة متكاملة وفق استراتيجية لمواجهة الوباء -ضرورة النظر وبشكل عاجل في المستحقات المالية لمراكز العزل والفلترة والاستجابة السريعة ودفع المستحقات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة – ضرورة إيجاد حلول مستعجلة لخدمات الإعاشة والقيم المالية المستحقة لشركات التعقيم والشركات المكلفة بنقل المخلفات وتوفير كافة المستلزمات التي تطلبها العناصر من أدوات تعقيمية ومستلزماتها.

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