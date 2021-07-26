السفير الأمريكي: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك

التقي اليوم كل من السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي ماير، وسفير الاتحاد الأوروبي ساباديل، والسفير المصري سليم، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زينينغا، بممثلين من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبية ومجلس النواب، في طرابلس.

وبحسب إيجاز صحفي للسفارة الأمريكية، قال السفير الأمريكي نورلاند :” التقيت اليوم برئيس وزراء الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة من أجل مناقشة علاقتنا الثنائية والدعم الأمريكي لاستيفاء عمل حكومة الوحدة الوطنية، الميزانية، والمسار إلى انتخابات ديسمبر التي يعتمد عليها الشعب الليبي”.

وتابع السفير الأمريكي: “مناقشة عقبة الميزانية من خلال إيجاد حل مقبول لتلبية احتياجات البلاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجميع الليبيين”، مضيفا: “نشجع جميع القادة الليبيين على العمل معًا وتقديم التسويات اللازمة نيابة عن الشعب لتلبية تطلعاته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر، متابعا:” بخصوص غياب القاعدة القانونية لانتخابات ديسمبر: “الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك”.