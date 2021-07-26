البعثة الأممية تدعم لجنة النواب في اجتماعات روما

أصدرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أمس بيانا بشأن اجتماع اللجنة التابعة لمجلس النواب في روما، حيث أعربت البعثة في بيانها عن أملها في أن تسفر هذه الاجتماعات عن إقرار إطار قانوني وصولا لانتخابات ديسمبر.

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