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البعثة الأممية تدعم لجنة النواب في اجتماعات روما

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أمس بيانا بشأن اجتماع اللجنة التابعة لمجلس النواب في روما، حيث أعربت البعثة في بيانها عن أملها في أن تسفر هذه الاجتماعات عن إقرار إطار قانوني وصولا لانتخابات ديسمبر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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