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المركز الوطني يسجل رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بلغ 3512 إصابة في عموم البلاد بعد دخول المتحور دلتا إلى الساحة وسط تدني المنظومة الصحية وقلة الإمكانيات المتوفرة لعلاج المرضى.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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