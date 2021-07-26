المركز الوطني يسجل رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بلغ 3512 إصابة في عموم البلاد بعد دخول المتحور دلتا إلى الساحة وسط تدني المنظومة الصحية وقلة الإمكانيات المتوفرة لعلاج المرضى.

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