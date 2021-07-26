منظمة حقوقية تطالب المفوضية العليا بتمديد فترة تسجيل الناخبين

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمديد فترة تسجيل الناخبين في السجل حتى منتصف شهر أغسطس القادم.

وبينت اللجنة أنها وجهت كتابا لرئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، بشأن تمديد فترة تسجيل الناخبين في السجل حتى منتصف شهر اغسطس القادم، لتمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في إنجاح الانتخابات القادمة .

وأشارت اللجنة إلى أن دعوتها تأتي استجابة لمطالب العديد من المواطنين والقوى السياسية والوطنية، بتمديد فترة التسجيل في سجل الناخبين الراغبين في التسجيل والتصويت في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم.

ولفتت اللجنة إلى حرصها على ضمان حق المشاركة السياسية للمواطنين في الحياة السياسية باعتبارها حق أساسي من حقوق الإنسان والمواطنة الأساسية المكفول.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تسجيل 2 مليون و488,949 ناخب حتى يوم أمس الأحد.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات في نشرة لها، أن عدد المسجلين الجدد بلغ 148,853 ناخب منذ فتح سجل الناخبين في الرابع من الشهر الجاري.

وأعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح البدء في تحديث سجل الناخبين اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري وحتى نهاية الشهر قابلة للتمديد لافتا إلى أن تسجيل الناخبين يتم عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي المدار وليبيانا.