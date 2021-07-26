عميد سبها ومواطنوها يشرحون لـ”الدبيبة” وضعهم الاقتصادي الكارثي

تقرير/ 218

في زيارة هي الأولى لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة لمدينة سبها والمنطقة الجنوبية في العموم التقى فيها عدد من المسؤولين بينهم عميد بلدية سبها الشاوش غربال الذي تحدث إلى الحكومة مستعرضا أبرز المشاكل الاقتصادية التي يعانيها المواطنون يوميا.

وقال غربال لــ “الدبيبة” إن أسطوانة الغاز يتم استبدالها بـ 300 دينار للواحدة وإن لتر البنزين يباع بـ”3″ دنانير، أي عشرين ضعفاً عن سعرها الرسمي المحدد من شركة البريقة، مطالباً أن يقوم الدبيبة بزيارة كافة المناطق والمدن الجنوبية للاطلاع على الأوضاع المعيشية.

وتفقد رئيس الحكومة -بدوره- بعض المشاريع المتوقفة في سبها والأضرار التي طالت المباني بسبب الحروب خلال السنوات الماضية رفقة نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح.

مواطنو وسكان الجنوب طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة حيال الوضع الاقتصادي المنهك وتوفير السيولة وتطوير الخدمات لا سيما وأن الذاكرة مازالت محتفظة بوعود حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج التي انتهت ولايتها دون تحقيق شيء من الوعود تجاه تحسين الخدمات، بعدما أصدر جملة من القرارات خلال السنوات الماضية بينها تخصيص مليار دينار لتنفيذ مشروعات التنمية.

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