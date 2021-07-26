“بنغازي الطبي” ..حالات العناية الفائقة لمصابي كورونا تجاوزت السعة السريرية

أكد الدكتور أحمد الأوجلي مدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي أن البرج يشهد تزايداً بشكل ملحوظ في عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا، خاصة في الأشهر الأخيرة.

وأضاف “الأوجلي” في تصريح للمكتب الإعلامي بالمركز الطبي أن حالات العناية الفائقة بلغت وتجاوزت السعة السريرية لها وتضم حالياً 8 أسرة بأجهزة التنفس الصناعي .

وقال مدير البرج في هذا الصدد : ” إننا نعول على زيادة القدرة الإستعابية بالعناية بمزيد من أجهزة التنفس الصناعي تصل إلى 32 سرير “، موضحاً أن عدد الحالات الموجبة التي تتلقى الرعاية الصحية في قسم العزل “الإيواء” داخل البرج تصل إلى 22 حالة موجبة ، ومع إرتفاع وتزايد عدد الحالات أصبحت نسبة الخطورة كبيرة بالنسبة للحالة الصحية لكل مريض .

وكشف الأوجلي أن أن 25% الى 30% من حالات الدخول تحتاج لعناية فائقة ودعم تنفسي ، مشيراً إلى أنه في السابق كانت معظم الحالات من كبار السن أما الآن فأغلب الحالات من صغار السن وفي أوائل ومنتصف العشرينات من العمر.

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