سرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 3900 متر في طرابلس وزليتن وقصر بن غشير

تقرير / 218

لا يمر يوم واحد إلا وتنشر المنصات الإعلامية للشركة العامة للكهرباء أخبارها المريعة عن تواصل مسلسل الفساد بسرقة مئات الأمتار من أسلاك الكهرباء من خطوط الضغط العالي والمنخفض ما ينعكس سلباً على شبكة التوزيع ما يفاقم من معاناة المواطن الليبي .

شهد اليوم الإثنين قيام مجموعات “إجرامية” خارجة عن القانون بالإعتداء على خط الترهوني وسرقة أسلاك كهربائية ضغط منخفص مسافة 2200 متر بدائرة توزيع عين زارة ، في العاصمة طرابلس ، كذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 800 متر على خط ابوشحمة فرعية السطيل بدائرة توزيع النجيلة بمدينة طرابلس ، كما تم سرقة أسلاك ضغط منخفض على خط سويسي مسافة 600 متر بدائرة توزيع غرب مدينة زليتن.

وبحسب منشور الشركة فقد طالت السرقات أيضا خط بن غشير فرعية الجمرك وسرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 300 متر بدائرة توزيع قصر بن غشير مما تسبب في فصل التغذية وانقطاع التيار الكهربائي على بعض منازل المواطنين.

وتوجهت الشركة العامة للكهرباء في بيانها الإخباري بالخصوص بوافر الثناء لجميع فرق الصيانة بكل دوائر العمل بالشركة على جهودهم المضنية لإصلاح ما أفسده من وصفتهم بـــ ” النفوس المريضة” ، كما طالبت الشركة من الجهات الأمنية والقضائية بـــ “اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين من أجل إختفاء هذه الظاهرة التي أرهقت كاهل الشركة” .

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