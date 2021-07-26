فرض حظر تجول لمدة أسبوعين ببلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل والجبل الغربي

قررت حكومة الوحدة الوطنية فرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربي، وبلديات الجبل الغربي، اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء الموافق 27 يوليو من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن «يستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه»، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2021 الصادر اليوم الاثنين.

وشددت الحكومة في المادة الثانية من القرار على ضرورة أن «تقفل بشكل كامل خلال فترة حظر التجول جميع الأنشطة التجارية بما فيها المقاهي والمطاعم وتقفل التوادي والمنتزهات والحدائق»، على أن «تستثنى منها الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن».

ونصت المادة الثالثة من القرار على استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (178) و(179) لسنة 2021 بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا «بما لا يخالف أحكام هذا القرار»، داعية مأموري الضبط القضائي إلى تطبيق التشريعات النافذة في حق من تثبت مخالفتهم لهذا القرار.

ونبهت حكومة الوحدة الوطنية في المادة الرابعة من القرار على أنه «لا يتم إصدار قرارات قفل المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية من قبل الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا