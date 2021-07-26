مباشرة صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارة المالية ستباشر صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعات.

وبينت وزارة التعليم العالي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب التقى وزير المالية خالد المبروك لمناقشة آخر الإجراءات بشأن صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وأكد وزير التعليم العالي على أهمية الإسراع في صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس والموظفين لرفع معاناتهم خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلد ومع ارتفاع التكاليف المعيشية.

من جانبه أكد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية أنه تم الاتفاق مع رئيس قسم المرتبات للبدء في صرف هذه المستحقات من خلال الآلية المتفق عليها مسبقا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي تكليف مندوبين عن الجامعات وإحضار كشوفات بالديون المستحقة بالأسماء والقيمة والرقم الوطني وإنه تم بالفعل إعداد جدول زمني لكل الجامعات الليبية لتسوية ديونها.

وأشار مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية أنه تم التواصل مع جامعة غريان لإحضار كشف بمستحقات أعضاء هيئة التدريس والموظفين بها وأبلغوا الوزارة بعدم جاهزية بياناتهم وأكدت وزارة المالية أنه سوف يتم التواصل مع بقية الجامعات وفق الجدول الزمني المعد من قبلها لكل جامعة.