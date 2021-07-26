القطراني وبوجواري يبحثان تحصيل الإيرادات المحلية

بحث النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، وضع لائحة تحصيل الإيرادات المحلية موضع التنفيذ من حيث جباية الرسوم والضرائب ذات الطبيعة المحلية، لتكون أحد روافد تمويل الميزانية السنوية للبلدية.

كما أكد الطرفان ضرورة اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بفتح حساب خاص لهذه الإيرادات، والتشديد على التصرف فيها طبقا لما تنص عليه اللوائح المحددة، وتم التطرق لملف النظافة العامة بالمدينة ودور البلدية في رفع التساقط اليومي من النفايات وفق الخطط المعدة لذلك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا