مجلس الوزراء: حظر تجول لمدة إسبوعين في هذه المناطق

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بفرض حظر تجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى (بلديات طرابلس الكبرى، بلديات الساحل الغربي) ابتداء من يوم غد الثلاثاء من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه ويستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه.

ويقضي القرار رقم 228 لسنة 2021 بقفل جميع الأنشطة التجارية خلال فترة الحظر بما فيها المقاهي والمطاعم والنوادي والمنتزهات والحدائق وتستثنى منها الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.