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الدبيبة يفرض حظراً للتجوال لمدة أسبوعين

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرارا يقضي بفرض حظر التجول لمدة أسبوعين ابتداء من الثلاثاء 27 يوليو من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا في كل من بلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي.

وأكد القرار على ضرورة إغلاق جميع الأنشطة التجارية والمنتزهات والمطاعم والمقاهي، ويستثنى من ذلك المؤسسات السيادية والأمنية والنظافة والكهرباء والاتصالات وحركة الشحن.

ومنع رئيس حكومة الوحدة الوطنية على المؤسسات التعليمية إصدار قرارات بمنع وتعليق الدراسة إلا بعد العودة لوزارة الصحة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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