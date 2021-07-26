الدبيبة: توقيع اتفاقية مع شركة انفتيرا الأمريكية تعني أننا ماضون في الطريق الصحيح

أشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم على توقيع اتفاقية رائدة لتطوير الشبكة الوطنية للتراسل بين شركة هاتف ليبيا للشركة الليبية القابضة للاتصالات مع شركة انفنيرا الأمريكية، ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات الهاتف المحمول والانترنت لمناطق لم تصلها الشبكة من قبل، وتحسين جودة ‎الخدمات المقدمة للزبائن بحيث يمكن الاعتماد على الشبكة لأداء جميع الاعمال بكفاءة عالية.

‎ووقع الاتفاقية رئيس مجلس ادارة شركة هاتف ليبيا محمد بالراس على ولشركة انفنيرا الأمريكية، ديفيد هيرد المدير التنفيذي ‎بحضور المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد وكيل وزير الخزانة الأمريكي ايريك ماير، ومن الجانب الليبي وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، وللإتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، والمبعوث الخاص للحكومة إلى الولايات المتحدة محمد الضراط.

واعتبر رئيس الحكومة أن توقيع الاتفاقية اليوم يعتبر خطوة قوية في الدفع بالعلاقات الاقتصادية الليبية الأمريكية، كما أنها وتعزز الثقة فى أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو تكامل مؤسسات الدولة لإتاحة خدمات رقمية للجميع، يحظى من خلالها المواطنين بفرص متساوية، وفق ما جاء في بيان المكتب الإعلامي للدبيبة.

‎وأثنى بجانبه المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند على توقيع هذه الاتفاقية وقال: إن الولايات المتحدة ستظل داعما رئيسيا لليبيا في كل المجالات وتسعى لأن تكون شريك اقتصادي قوي، ونرى بأن ليبيا تتجهز لاستقبال الأعمال بما في ذلك الأمريكية منها بسبب الاستقرار السياسي المتزايد والعملية السياسية، نقف إلى جانب الشعب الليبي الساعي إلى ‎الديمقراطية والرخاء ومستقبل مستقر.

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