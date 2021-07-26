نورلاند: شجعت المشري على التوصل لحل وسط بشأن الانتخابات

أكد المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أنه شجع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على التوصل إلى حل وسط مبكر بشأن الأساس القانوني للانتخابات.

وقال نورلاند بحسب تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا بموقع “تويتر” إنه التقى في طرابلس المشري مضيفا “شجعته – مثل جميع القادة السياسيين الليبيين – للتوصل إلى حل وسط مبكر بشأن الأساس القانوني للانتخابات”.

وشارك نورلاند اليوم الاثنين في مراسم توقيع شركة هاتف ليبيا لإتفاقية تطوير الشبكة الوطنية للتراسل مع شركة انفنيرا الامريكية بهدف تقديم خدمات الهاتف المحمول والانترنت لمناطق لم تصلها الشبكة من قبل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن بحيث يمكن الاعتماد على الشبكة لأداء جميع الاعمال بكفاءة عالية..

وأثنى نورلاند على توقيع هذه الاتفاقية مبينا أن الولايات المتحدة ستظل داعما رئيسيا لليبيا في كل المجالات وتسعى لأن تكون شريك اقتصادي قوي، مضيفا نرى بأن ليبيا تتجهز لاستقبال الأعمال بما في ذلك الأمريكية منها بسبب الاستقرار السياسي المتزايد والعملية السياسية، وتابع: نقف إلى جانب الشعب الليبي الساعي إلى ‎الديمقراطية والرخاء ومستقبل مستقر.