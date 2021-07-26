شلوف: الشعب التونسي أدرى بمصلحته وبمن ينهبه ويذله وقادر على توجيه بوصلة التغيير

علق الأكاديمي الليبي، جمال شلوف، على الأحداث في تونس، ووصف قرارات الرئيس قيس سعيد من جانب حركة النهضة بأنها “إنقلاباً” قائلاً: “كعادتهم، أول توصيف لكل من يقود عملية إنهاء السيطرة الإخوانية واحتكار السلطة والمال وما يتبعها من انتشار الفوضى والفساد والنهب بأنه إنقلابي و ضد الثورة والشرعية، ويشخصنوا حدث التغيير في شخص واحد”.

شلوف، وعلى حسابه بـ”فيسبوك”، اليوم الإثنين، قال: “هم لم ينظروا أبداً لملايين المصريين في الساحات 30 يونيو، ولم يشاهدوا ساحات بنغازي وطرابلس واغلب مدن ليبيا التي غصت بالبشر في مظاهرات مؤيدة للكرامة مايو 2014، ولم يشاهدوا تأييد وشرعنة عملية الكرامة كهدف في لافتات دعاية مرشحي مجلس النواب 2014، وكذلك لا يريدون رؤية فرحة التوانسة الليلية في كل الجهات بعد قرارات تجميد البرلمان واعفاء الحكومة ومحاسبتهم”.

وتابع: “المشكلة أيضاً أن بعض الليبيين لا يريدون رؤية هذه الاحتفالات التونسية البارحة، ويصرون على دعم النهضاويين الأخوان، وأن يستخدموا نفس الألفاظ والتوصيفات، افتحوا عيونكم وشوفوا، وتذكروا أن الشعب مصدر السلطات، ومصلحته هدف كل التشريعات والشرعيات، والشعب التونسي أدرى بمصلحته من كل من هو غير تونسي، وهو الأكثر معرفة بالأمور التونسية، وأدرى بمن ينهبه ويذله، وقادر على توجيه بوصلة التغيير، فلا تتدخلوا فيما لا يعنيكم”.

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