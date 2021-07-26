الحكومة تخصص 500 مليون دينار لوزارة الصحة

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتخصيص 500 مليون دينار لصالح وزارة الصحة لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة خصوصا من الباب الخامس المتعلق بنفقات الطوارئ. وبحسب القرار رقم 227 لسنة 2021 فقد جرى تخصيص 25 مليون دينار لتجهيز المعامل والمختبرات المرجعية و150 مليون دينار لخزانات ومصانع الأكسجين الطبي والمستلزمات التابعة له و100 مليون دينار أدوية ومستلزمات طبية ومثلهم لمكافآت العاملين بمراكز العزل و50 مليون دينار لخدمات الإعاشة والنظافة لمراكز العزل و75 مليون دينار أجهزة ومعدات طبية لمراكز العزل.

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