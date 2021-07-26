الرئاسة التونسية تعلن حظر التجوال من 7مساءا وحتى 6 صباحاً لمدة شهر

أعلنت الرئاسة التونسية حظر التجوال من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم ولمدة شهر، باستثناء الحالات الصحية العاجلة.

كما قررت الرئاسة التونسية تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة يومين. مستثنية قوات الأمن الداخلي والعسكريين والعاملين بالمؤسسات الصحية من قرار تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح العمومية، فيما يبدأ العمل بهذا القرار من الثلاثاء.

وأشار البيان إلى إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل في بيان يصدر عن الرئاسة.

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