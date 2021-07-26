كوبيش للمشري: يجب التوافق بين مجلسي الدولة والنواب على قانون الانتخابات

تلقّى رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” والقيادي في جماعة الإخوان خالد المشري، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

وبحسب بيان المشري، ناقش الطرفان خلال الاتصال باستفاضة عددًا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي، على رأسها المسار الدستوري، والتجهيز للانتخابات القادمة.

وأكد المشري بحسب البيان “للمبعوث الأممي ضرورة تطبيق المادة (23) من الاتفاق السياسي والمضمنة في الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن المجلس قام بإصدار قرار تشكيل اللجنة المكلفة من طرفه للتواصل مع مجلس النواب بحسب المادة (23) من الاتفاق السياسي؛ وذلك من أجل اقتراح مشروعي قانون الاستفتاء والانتخابات العامة”، وفق قوله.

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