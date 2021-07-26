الصغير : انزعجنا من بيان البعثة بشأن إشراك مجلس الدولة في المسار الدستوري

أعرب أعضاء مجلس النواب عن انزعاجهم إزاء بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الذي اشترط بضرورة التشاور مع ما يسمى المجلس الدولة الاستشاري في المشاورات المنعقدة في روما حول مشاريع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وأوضح النائب عبد الهادي علي الصغير أن سن القوانين والتشريعات الانتخابية هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، مشيرا إلى أن البرلمان تشاور مع المجلس الاستشاري في العديد من الحوارات الا أنها وصلت إلى طريق مسدود كون أعضائه لا يرغبون في اجراء الانتخابات في موعدها.

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