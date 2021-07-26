ليبيا الان

الصغير : انزعجنا من بيان البعثة بشأن إشراك مجلس الدولة في المسار الدستوري

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعرب أعضاء مجلس النواب عن انزعاجهم إزاء بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الذي اشترط بضرورة التشاور مع ما يسمى المجلس الدولة الاستشاري في المشاورات المنعقدة في روما حول مشاريع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وأوضح النائب عبد الهادي علي الصغير أن سن القوانين والتشريعات الانتخابية هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، مشيرا إلى أن البرلمان تشاور مع المجلس الاستشاري في العديد من الحوارات الا أنها وصلت إلى طريق مسدود كون أعضائه لا يرغبون في اجراء الانتخابات في موعدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك