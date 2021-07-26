المنفي يصل الكونغو لبحث التطورات في ليبيا

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين إلى “الكونغو برازافيل”، وكان في استقباله الرئيس “دينيس ساسو نغيسو“

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي سيبحث مع الرئيس الكونغولي خلال الزيارة التي تستمر ليومين تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل دعم مساعي المجلس الرئاسي من أجل الاستقرار والسلام.

وتأتي الزيارة بناءً على دعوة الرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة الأفريقية بشان ليبيا بتاريخ 7 يوليو وذلك لمناقشة تطور الوضع السياسي والأمني في ليبيا.