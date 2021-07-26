العربي الورفلي: ما يحدث في تونس سيضعف إخوان طرابلس لأنهم خسروا عمقًا استراتيجيًا

قال المحلل السياسي الليبي العربي الورفلي، إن “هزيمة الإخوان في تونس، سوف تكون لها أبعاد وتداعيات على ليبيا”.

وأضاف «الورفلي» في تصريح صحفي، أن “الإخوان تنظيمًا دوليًا مترابطًا موحدًا، من مصر إلى السودان فليبيا وتونس”.

وتابع؛ أن “الإخوان في ليبيا، خاصة المنطقة الغربية (طرابلس وما حولها) يشعرون بقلق بالغ خوفا من انتقال الانتفاضة ضدهم إلى عقر دارهم”، مشيرًا إلى أن “ما يحدث في تونس سيضعف إخوان طرابلس لأنهم خسروا عمقًا استراتيجيًا وداعمًا رئيسيًا لهم”.

وتوقع “الورفلي” فرار عناصر إخوان تونس -إذا لوحقوا قضائيًا- إلى ليبيا التي تعد ملاذًا آمنًا لهم”، إلا أنه اعتبر أن “هذا الملاذ قد يكون مؤقتًا، لأن الشارع الليبي ينبذهم ويرفضهم”.

وختم المحلل السياسي، كاشفًا عن “وجود حالة احتقان في الشارع الليبي ضد تنظيم الإخوان، الذي يرى فيهم سبب أزماته الاقتصادية والأمنية؛ فهم من جلب الإرهاب ودعمه في مختلف المدن الليبية”.