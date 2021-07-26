أمن بنغازي تعلن ضبط قاتل ومطلوب في أكثر من 21 محضر

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أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين أن قسم التحريات العامة في المُديرية كشف تفاصيل عملية القبض على قاتل ومطلوب عليه أكثر “21 محضر” ضبط وإحضار.
وأوضحت المديرية أنه عند إعادة فتح ملفات لعدة قضايا ومُباشرة مرحلة الاستدلال فقد توفرت معلومات لدى أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية الأمن أن هذه القضايا الجاني فيها شخص مطلوب من ذوي السوابق وصادر في حقه أمر ضبط وإحضار من النيابة لعامة.
وأفادت المديرية أن المتهم يوجد عليه عدد ٢٦ محضر بمركز رأس أعبيدة كذلك محكوم عليه حكم غيابي بقرار قاضي بغرفة اتهام بمحكمة جنوب بنغازي وكذلك توجد عليه برقيات تعميم من غرفة العمليات الرئيسية.
وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالقسم بالبحث والتحري عن مكانه وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكن أعضاء التحريات بقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغـازي من تحديد مكان وتواجد هذا المطلوب، وإعداد كمين له وضبطه وبالانتقال به إلى القسم.
وأضافت المديرية أنه بالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه وكما اعترف أيضا بأنه قام بقتل أحد افراد مركز شرطة رأس أعبيدة عام 2018.
وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة العامة.
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