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الموارد المائية تتوقع إصلاح تسريب النهر الصناعي خلال 3 أسابيع

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

توقعت وزارة الموارد المائية إصلاح التسرب في الخط الناقل لمياه النهر الصناعي تازربو – بنغازي، خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى، داعية المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية طارق بوفليقة مع رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بمدينة بنغازي، لبحث مشكلة التسرب في الخط التي وقعت قرب مدينة أوجلة، حيث اتفق المجتمعون على اتخاذ الإجراءات والتدابير الفنية اللازمة، وتجهيز الآليات والمعدات للبدء بالإصلاحات، بعد تجفيف منطقة العمل لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق الصيانة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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