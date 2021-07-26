وزير الداخلية يطالب حكومة الوحدة بتخصيص نصف مليار دينار لدعم مديريات الأمن بالجنوب

طالب وزير الداخلية في حكومة الوحدة العميد خالد مازن مجلس الوزراء بتخصيص خمسمئة مليون دينار لتوفير الدعم اللازم لمديريات الأمن في المنطقة الجنوبية.

مازن وخلال مداخلته في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأحد في مدينة سبها، برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أوضح أن مديريات أمن الجنوب بحاجة إلى دعم كبير، مشيرًا إلى أن مراكز الشرطة بدأت هذه الأيام بالعودة إلى ممارسة أعمالها بشكل طبيعي.

وقال مازن: إن الدعم الذي قدمته وزارة الداخلية مؤخرًا لمديريات أمن الجنوب يعد دعمًا بسيطًا وخجولًا لا يلبي طموحات المرحلة الراهنة.

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