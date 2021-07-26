رئيس المجلس الرئاسي يصل الكونغو برازافيل

وصل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين إلى جمهورية “الكونغو برازافيل”، وكان في استقباله الرئيس “دينيس ساسو نغيسو”.

وتأتي زيارة المنفي بناءً على دعوة الرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى ورئيس مجموعة الاتصال للاتحاد الإفريقي الخاصة بالملف الليبي بتاريخ 7 يوليو وذلك لمناقشة تطور الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وسيبحث المنفي خلال الزيارة التي تستمر ليومين مع الرئيس الكونغولي تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل دعم مساعي المجلس الرئاسي من أجل الاستقرار والسلام.