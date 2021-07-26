من «نفقات الطوارئ».. «الدبيبة» يخصص نصف مليار دينار لصالح وزارة الصحة

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تخصيص نصف مليار دينار ليبي لصالح وزارة الصحة لإنفاقها على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس من الموازنة (نفقات طوارئ).

ووفق قرار «الدبيبة»، الذي نشرته الحكومة اليوم، “يتوزع المبلغ المخصص لتجهيز المعامل والمختبرات المرجعية، وتوفير خزانات ومصانع الأكسجين الطبي والمستلزمات التابعة”.

وأوضح البيان، “كما سيوفر المبلغ الأدوية والمستلزمات الطبية، ومكافآت العاملين بمراكز العزل، وخدمات الإعاشة والنظافة بالمراكز العزل، وأجهزة ومعدات طبية لمراكز العزل”.